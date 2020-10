Ein neunjähriger Bub aus Großbritannien, der an Cerebralparese leidet und ohne Hilfe nicht alleine gehen kann, hat durch zwei Marathonläufe 150.000 Pfund für wohltätige Zwecke gesammelt. „Er ist einfach toll. Er hat so viel erreicht, stets mit einem Lächeln im Gesicht, und er wird so vielen anderen Kindern helfen“, ist man stolz.