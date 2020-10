Sämtliche Wohnungen, in den die Festgenommenen lebten, wurden durchsucht. Insgesamt konnten die Ermittler 22 Kilogramm Marihuana sowie größere Mengen an verbotenen Substanzen wie Kokain, Speed-Amphetamin, Haschisch sicherstellen. Mehrere Tausend Euro Bargeld und auch Schusswaffen waren in den Wohnungen gelagert. Alle vier Personen wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert und der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.