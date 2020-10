Am kommenden Dienstag will Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bekannt geben, ob er mit den Grünen oder mit den Pinken in Koalitionsverhandlungen treten wird. Aber es wäre nicht Wien, wenn es in der Gerüchteküche nicht schon jetzt heftig brodeln würde. Wer Stadträtin werden könnte und wer zittern muss ...