„Wir brauchen 100 Prozent“

Sie alle warten auf Hilfe vom Staat, vor allem den „Fixkostenzuschuss 2“. Da streitet Österreich nach wie vor mit der EU, die nur 70 Prozent der Kosten ersetzen will, bei einer maximalen Höhe von drei Millionen Euro. Köstinger will das nicht akzeptieren: „Wir brauchen 100 Prozent und fünf Millionen Euro. Es gibt viele, die so hohe Kosten haben, dass sie sonst nicht durchkommen. “