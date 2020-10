Hohes Risiko. So bewertet die Ampel-Kommission die derzeitige Coronalage im Lungau. Hubert Gruber kann da nur den Kopf schütteln. „Wieso steht denn jetzt der ganze Bezirk auf Orange? Eigentlich müsste die Ampel ja sogar Grün sein“, sagt der 62-Jährige. Er selbst wohnt in Muhr – und damit in einer Gemeinde, in der er es seit Beginn der Coronakrise keinen einzigen Infizierten gab. „Ich hoffe das bleibt auch so. Wir sind jedenfalls alle sehr vorsichtig“, sagt er.