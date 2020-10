In Windeseile hat Bayern noch am Donnerstagabend eine neue Verordnung auf den Weg gebracht. Diese besagt: Pendler aus einem Risikogebiet, die in Bayern arbeiten, müssen wöchentlich einen Corona-Test vorlegen. Damit begann ein totales Chaos, denn niemand weiß, wie das funktionieren soll, wie die Kontrollen laufen, wer die Tests bezahlt. „Ich rechne mit einem großen Chaos. Jetzt braucht es rasch Klärung. Bund und Land sind aufgefordert, gemeinsam mit der bayerischen Politik Lösungen zu finden, die den Praxistest bestehen“, sagt Arbeiterkammerpräsident Peter Eder. Wenn Grenzgänger ihre Tests selbst bezahlen müssen, wäre der monatliche Aufwand zwischen 460 und 700 Euro, rechnet die AK. Die Wirtschaftskammer Salzburg fordert die sofortige Rücknahme der Testpflicht.

Für Bayern, die in Salzburg arbeiten, gilt die Regelung übrigens nicht.



Derzeit ist es an den Grenzen noch ruhig. Marco Knötig von der Tankstelle am Kleinen Walserberg hat derzeit nur die Hälfte der Kunden.