„Direktorin stand in Kontakt mit Gesundheitsbehörde“

Als am Mittwoch zwei weitere Verdachtsfälle im Lehrpersonal auftraten, seien zwei Schulklassen in Quarantäne geschickt worden. Am Donnerstag sei ein weiterer positiver Corona-Test gemeldet worden, die Schulschließung sei dann im Raum gestanden. „Die Direktorin stand dabei stets in engem Kontakt mit der Gesundheitsbehörde und der Bildungsdirektion“, betont Gappmaier. Kurz vor Ende des Vormittagsunterrichtes hätte die Gesundheitsbehörde folglich die Schließung der Schule beschlossen. Alle Eltern seien unverzüglich informiert worden, betont der Bildungsdirektor.