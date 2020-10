Mit der „Insel“ hat auch eine der größten Kinderbetreuungseinrichtung in Salzburg-Stadt in den Ferien geöffnet. Am Freitag waren 44 der 60 Plätze bereits vergeben. „Wir merken, dass es heuer mehr Anmeldungen als in den vergangenen Jahren für die Ferien gibt“, so Direktor Peter Ottmann. Die Zusammensetzung der Gruppen sei die größte Herausforderung. „Schwierig ist es, wenn Geschwister bei uns in verschiedenen Gruppen sind, aber zuhause wieder an einem Tisch sitzen“, zeigt Ottmann eines der Probleme auf.