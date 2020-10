In dem laufenden Verfahren in Krems (NÖ) ist Ex-Detektiv Sacha W. (49) angeklagt, ein früherer Geschäftspartner von Julian H. aus dem Ibiza-Video. Beide betrieben in München eine Detektei. Sascha W. hatte in einer Lebensbeichte illegale Praktiken angeprangert, was ihm eine Anklage wegen Verleumdung eingebracht hat. So sagte er: „Es ging um Scheingeschäfte, Scheinfirmen, Scheinanbahnungen.“ So, wie es wohl auch beim Ibiza-Video gewesen ist.