Die neuerliche Klage der APG baut jedenfalls auf die mehreren Besitzstörungsverfahren auf, die am Bezirksgericht in Hallein verhandelt wurden: mindestens drei solcher Verfahren gegen Aktivisten strengte die APG bereits an. Und bekam meist auch recht. Über den Widerstand der Erdkabel-Befürworter hatte die „Krone“ im Frühjahr mehrfach berichtet: Dabei ketteten sich Aktivisten aus Protest sogar an Bäume an.