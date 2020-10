Die Anklage listete dabei gar nicht besonders hohe Mengen auf: So drehte sich der Prozess um knapp ein halbes Kilogramm Cannabis und ein Kilogramm Kokain. Einzig die Übergabe von 400 Gramm Cannabis gab der vorbestrafte Angeklagte beim ersten Verhandlungstag Mitte September zu. Den Rest der Vorwürfe leugnete er, meinte sogar: „Das ist ein Spiel der Polizei.“ Tatsächlich war er in der Vergangenheit mehrfach als Informant aktiv: So auch in jenem Fall 2016, die zu noch immer laufenden Ermittlungen gegen Ermittler führten. Und er stand mit einem Helfer der mutmaßlichen Ibiza-Drahtzieher in Verbindung.