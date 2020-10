„Unglaubliche Einsatzbereitschaft“

Auch für BAUHAUS als Unternehmen habe Covid-19 gravierende Auswirkungen gezeigt. Doch dank „hoher Flexibilität, Loyalität und unglaublicher Einsatzbereitschaft aller Mitarbeiter“ sei es gelungen, das Unternehmen vor Schaden zu bewahren und „die finanzielle Stabilität“ zu sichern. Dafür wird nun für jeden Mitarbeiter in Vollzeitbeschäftigung eine Prämie in Höhe von 350 Euro ausbezahlt, so BAUHAUS Geschäftsführer Heinz Reithner.