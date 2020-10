Das Tal per Rad erkunden

Wer das Tal erkunden will, sollte sich am besten aufs Rad schwingen. Auf dem Abschnitt des Drauradwegs von Rosegg bis nach St. Margareten werden die Pedalritter mit einer Flusslandschaft belohnt, die immer wieder zum Rasten und Beobachten einlädt. Für Wanderungen empfehlen sich das Bärental, die Tscheppaschlucht und das Bodental mit dem Meerauge. Ebenso attraktiv wie die Landschaft ist das Ausflugsprogramm, das vom Tierpark und Schloss Rosegg, den Nostalgiebahnen, dem Expi, der Galerie Walker bis hin zum traditionellen Schmiede- oder Büchsenmacherhandwerk und Krampusmuseum reicht.