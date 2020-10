Land will Maßnahmen nochmals nachschärfen

Bereits vor Bekanntwerden der neuen Einstufungen am Donnerstagabend wartete man in den Städten und Gemeinden auf die neuen Verordnungen des Bundes. „Drei Stunden bevor diese in Kraft treten sollten, wurde noch immer nichts ausgeschickt“, ärgerte sich Stadtchef Stadler. Wie berichtet, gelten diese ja nun erst ab Sonntag. Auch das Land Niederösterreich schärft seine Maßnahmen ab Dienstag nach. Gründe dafür gibt es jedenfalls zur Genüge. Mit 501 neuen Fällen in Niederösterreich schrieb man am Freitag wieder einen Höchststand bei den Neuinfektionen. „60 Prozent der Übertragungen passieren aktuell in Familien und Haushalten. Davon zeigen auch 64 Prozent Symptome“, erklärt Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Viele kleine Cluster werden aber derzeit auch aus Betrieben gemeldet. Die Nachverfolgung verlaufe aber noch in geregelten Bahnen, heißt es.