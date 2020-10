„Herausinvestieren aus der Krise“, so beschreibt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner den Sinn dieser auf fünf Jahre erstreckten Geldspritze. LH Thomas Stelzer, nennt es, auch als Finanzreferent des Landes, einen „Kraftakt“, so viel Geld aufzustellen, das bisher in noch keinen Budgets vorgesehen war. Wobei die 1,2 Milliarden € insgesamt ein Investitionsvolumen von 2,5 Milliarden Euro auslösten. Der langfristige wirtschaftliche Gesamteffekt für Oberösterreich betrage dadurch insgesamt rund 4 Milliarden Euro. Eine Summe, die Oberösterreich gut brauchen kann, gehen doch durch die Covid-Krise heuer 7 Prozent an Wertschöpfung verloren, was einem Betrag zwischen 4 und 5 Milliarden € entspricht. wie Wirtschaftsprofessor Teodoro D. Cocca von der JKU vorrechnet.