Tag für Tag „knabbern“ Bagger sowie Asphaltiermaschinen an Wiesen und Feldern im Land. Jetzt will man der ungezügelten Bauwut einen Riegel vorschieben. Der Landtag hat diese Woche ein Bodenschutzpaket in Form einer Novelle des Raumordnungsgesetzes abgesegnet. Auf Bauherren kommen strengere Regeln zu.