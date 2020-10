Mutter Jennifer N. schildert den Vorfall so: Paula (11) hatte beim Thalia in der Linzer Landstraße für ihren Onkel eine Geburtstagskarte gekauft und drei Fimoklötzchen angeschaut, dann zurückgelegt. Nachdem sie ihren Einkauf bezahlt hatte, fuhr sie mit der Straßenbahn zum Taubenmarkt. Plötzlich stellten sich zwei Ladendetektive dem kleinen Mädchen (130 Zentimeter, 24 Kilo) in den Weg: „Wir arbeiten mit der Polizei zusammen. Du warst gerade beim Thalia und hast dir Fimo genommen.“