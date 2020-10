Unabhängig von Zentralbanken

Die Erfinder von Bitcoin hatten vor gut einem Jahrzehnt das Ziel, eine von Zentralbanken unabhängige Währung zu schaffen, die rein in der digitalen Welt existiert. Hochleistungschips berechnen komplizierte Algorithmen und in gewissen Abständen werden die Nutzer, die Rechenkapazitäten hierfür zu Verfügung stellen, mit neu geschaffenen Bitcoin entlohnt. Maximal können 21 Millionen Bitcoin geschaffen werden, derzeit gibt es 18,5 Millionen. Ende 2017 kam das bis dato nur wenig bekannte Digitalgeld in der Öffentlichkeit an, als der Preis innerhalb weniger Tage auf 20.000 Dollar in die Höhe geschossen war. Die Kursschwankungen sind zum Teil extrem, weshalb Aufsichtsbehörden rund um den Globus davor warnen.