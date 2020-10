Für das entsprechende Monument in Matsumoto in den japanischen Alpen engagiert sich derzeit Künstlerin Beate Schreiter-Radel. In Kooperation mit dem Stift Schlierbach fertigt sie sakrale Glasfenster für die dortige Kirche an. Wer einen Blick auf die Unikate werfen will, hat im Advent noch Gelegenheit dazu. Die stilvollen Fenster können als originale Kunstwerke am 8. Dezember von 10 bis 18 Uhr im Atelier von Beate Schreiter-Radel in der Mozartgasse 1 in Neudörfl besichtigt werden. „Vor der weiten Reise nach Japan wurden sie bereits von Pater Nikolaus, Abt im Stift, persönlich gesegnet“, erzählt Schreiter-Radel.