Noch regionaler, noch persönlicher und noch näher dran am Leser will das Burgenland-Team der „Krone“ künftig sein. Und davon konnten sich die Leser auch gleich am Freitag überzeugen. In einem 16-seitige Mantel , rund um die aktuelle Ausgabe, stand die Berichterstattung der vergangenen 35 Jahre ebenso im Fokus wie die „Krone“ als modernes Online-Medium.