Am Freitagsspiel der deutschen Bundesliga empfängt die Mannschaft des Neo-Stuttgarters Sasa Kalajdzic den 1. FC Köln. Der frischgebackene ÖFB-Team-Spieler traf bisher dreimal in der ersten Spielklasse Deutschlands. Köln aber zeigte in den letzten Spielen wieder einen Aufwärtstrend. Ob Kalajdzic auch gegen die „Geißböcke“ trifft? Mit dem krone.at-Liveticker verpassen Sie nichts.