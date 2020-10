Musik im Schulhof

Im Text geht es um den Wunsch von Gott behütet und begleitet zu werden - der Song dazu hat trotz Grenzschließungen und Ausgangssperren Kontinente und Länder durchquert. Auch in Oberösterreich ist das Lied angekommen: Im Agrarbildungszentrum Lambach band Pädagogin Dorothea Buchinger den Hit kurzerhand in den Musikunterricht ein, tauschte coronabedingt den Chorraum gegen den Schulhof im Freien und begeisterte die Schülerinnen der2. Klasse Horse-Management. In ihrem Video symbolisieren ihre Outfits die drei Fachrichtungen der Schule (Hauswirtschaft, Landwirtschaft, Pferdwirtschaft), ihre Botschaft ist: Trotz herausfordernder Zeiten, die Freude nicht verlieren und gemeinsam das Beste aus allem zu machen!"