Ubisoft hat einen neuen Trailer zu seinem kommenden Open-World-Abenteuer „Immortals: Fenyx Rising“ veröffentlicht, der die Handlung und die Spielwelt näher vorstellt. Im Spiel, das optisch ein wenig an Nintendos „Legend of Zelda: Breath of the Wild“ erinnert, stellt man sich als sterbliche Kriegerin zahlreichen Monstern in der Welt der griechischen Gätter. „Immortals: Fenyx Rising“ erscheint am 3. Dezember für PC, PS4, PS5, Xbox Series X und Xbox One.