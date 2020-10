„Sexuelles Erwachen“

„Ich hatte definitiv eine Art sexuelles Erwachsen erst in meinen späten 20ern“, verriet sie. Das habe während ihrer ersten Ehe mit Sam Cooper noch ganz anders ausgesehen. „Es war nicht die Schuld meines Ex-Manns. Es war mein Fehler, weil ich mich nicht ermächtigt fühlte und an diesem Punkt nicht dazu in der Lage war, meine Wünsche und Bedürfnisse zu kommunizieren. Deshalb gingen die Dinge den Bach hinunter“, offenbarte die 35-Jährige.