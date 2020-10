Langzeitarbeitslosigkeit dauert länger

Die steigende Zahl an Infektionen, die Registrierungspflicht in der Gastronomie - das alles geht auch am Geschäftsführer des Arbeitsmarktservice Oberösterreich nicht spurlos vorbei. „Die Betriebe sind verunsichert, die Menschen auch - egal, ob sie in Kurzarbeit oder ohne Job sind“, so Straßer. Für Menschen ohne Job sei die psychische Belastung aktuell enorm, auch für die Familien der Betroffenen ist es alles anderes als einfach. Bei Langzeitarbeitlosen sei die Situation noch prekärer. „Hier hat sich der Zeitraum ohne Arbeitsplatz verlängert“, sagt der AMS-Chef.