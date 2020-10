Nach der Umschaltung der Corona-Ampel in Teilen Vorarlbergs kommen nun auch Verschärfungen bei den Besuchsregeln in Pflegeheimen. Bewohner und Pflegekräfte müssten bestmöglich vor einer Ansteckung geschützt werden, betonte die zuständige Landesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) am Freitag in einer Aussendung. Ein generelles Besuchsverbot solle aber weiterhin vermieden werden.