Am Freitag wurde die Landtagsdirektion über eine positive Covid-Infektion eines Mitarbeiters, welcher sich aufgrund des Auftretens von Symptomen bereits seit Mittwoch in Krankenstand befand, informiert. Aus Sicherheitsgründen wurden Kontaktpersonen aus dem nahen Umfeld dieses Mitarbeiters bereits am selben Tag in Home-Office gestellt. Nach dem heutigen positiven Testergebnis werden die weiteren Schritte von den zuständigen Gesundheitsbehörden veranlasst.