Magenta will Netzmiete für HoT neu verhandeln

Magenta-Chef Andreas Bierwirth hatte im Sommer beklagt, dass virtuelle Mobilfunker wie HoT zu wenig für die Netznutzung zahlen. Sie seien „von einer echten Kostenwahrheit entkoppelt“. Bierwirth stellte indirekt Preiserhöhungen in dem Raum, wenn in zwei Jahren die aus der Orange-Übernahme stammenden Auflagen der EU auslaufen. „Dann sind die Angebote Ergebnis privatrechtlicher Verhandlungen zwischen den Betreibern. Das könnte spannend werden.“