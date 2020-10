Keine Kantine, keine Besucher, keine Spiele! Im Burgenland hat Landeshauptmann Hans Peter Doskozil die Reißleine gezogen. Alle Spiele im Erwachsenenbereich wurden bis auf weiteres abgesagt. In Niederösterreich und in Wien ist es noch nicht so weit. Aber wie lange wird es dort noch dauern? Doch schaut man sich den Verordnungs-Dschungel etwas genauer an, dann wäre die Unterbrechung der Meisterschaft gar nicht so notwendig gewesen. Die Ansteckungszahlen am Fußballplatz wären auf alle Fälle kein Grund dafür.