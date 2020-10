Hervorragende Bilanz

Vor dem ersten „Clasico“ der LaLiga-Saison droht den „Königlichen“ die dritte Niederlage in Folge. Zidane kündigte nach dem 2:3 gegen Schachtar Donezk an, „Lösungen“ finden zu wollen. „Wir werden am Samstag dort antreten und bereit sein“, sagte er mit Blick auf den Clasico fast trotzig. „Im Fußball ist an einem Tag alles grau und am nächsten scheint die Sonne“, meinte der Franzose. Zidane hat als Coach von Real im Camp Nou noch nie verloren. Zwei Siege und drei Unentschieden lautet seine Bilanz nach fünf Gastspielen in Barcelona.