Gesundheitsbehörden stehen in der Kritik

Was die Pädagogen vor allem kritisieren, sind die Gesundheitsbehörden in den Bezirken, die über Quarantäne oder nicht entscheiden. Mit zum Teil absurden Folgen: Deutlich wird das am Beispiel einer Lehrerin, die an zwei Schulen in verschiedenen Bezirken unterrichtet. Von der Behörde im Bezirk A wurde sie in Quarantäne geschickt, von jener im Bezirk B nicht.