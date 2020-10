Mit der Beharrlichkeit des Bergbauern haben die Großstädter dann aber wohl nicht gerechnet. Denn Franz Pair aus Ramsberg – vielen bekannt von der Ziller-Plattenalm im Zillergrund – hat eine Mission. Und für die macht er sich gerne zum Kasperl, eckt bei Politikern an, scheut keinen Weg. „Es gibt so viele Leut’, die Unterstützung brauchen. Kranke Kinder, Menschen mit Behinderung, Familien ohne Einkommen. Für die will i was tun. Aufgeb’n gibt’s nit“, bekräftigt der 44-Jährige. Nächstes Jahr will er ein großes Benefizkonzert veranstalten. Und dafür sucht er Unterstützer.