Probelauf umfasst neun Berlin-Flüge

Der Probelauf bis 8. November umfasst neun Berlin-Flüge der AUA. Die Bordkarte mit dem QR-Code ist die Verbindung zur Teststraße. Die Auswertung der Speichelprobe dauert zehn bis 15 Minuten. Das Ergebnis gibt es per SMS oder per E-Mail bzw. nach persönlicher Rückfrage am Schalter.