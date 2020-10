Auch der SCR Altach kann am Samstag aufgrund einer Anordnung des Landes Vorarlberg gegen die Admira nicht bis zu 3.000, sondern nur maximal 500 Stadionbesucher begrüßen. Damit dürfen nur bei Austria gegen Red Bull Salzburg 3.000 Personen in die Arena. Ab Sonntag sind dann in einem Bundesliga-Match 1.500 Fans die Obergrenze.