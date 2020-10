Trotz zweier bereits abgeschlossener Waffenruhen gehen die Kämpfe in der Kaukasusregion Berg-Karabach in unverminderter Härte weiter und fordern immer mehr Tote - auch in der Zivilbevölkerung. Nun musste nach einem schweren Raketenangriff auf die aserbaidschanische Stadt Ganja das dortige SOS-Kinderdorf evakuiert werden.