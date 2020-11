Ob das Frühstück nun die wichtigste Mahlzeit des Tages ist, bleibt umstritten. Die Mehrheit der Menschen verzichtet auf ein Frühstück, oftmals bleibt es nur bei Kaffee mit Milch. Eine Kleinigkeit in der Früh ist allerdings wichtig, um den Blutzuckerspiegel konstant zu halten und Heißhunger zu Mittag zu vermeiden. Die Liste an Dingen, die man in der Früh essen kann, ist endlos. Haben sie es aber schonmal rein pflanzlich probiert?