Der Lenker eines slowenischen Sattelkraftfahrzeuges überholte zuerst auf der Tauernautobahn bei Bad Vigaun verbotenerweise ein Fahrzeug und fiel deswegen der Polizei auf. Bei der Kontrolle am Autobahnrastplatz Bruderloch im Gemeindegebiet von Bad Vigaun stellten die Polizisten schwerste Ladungssicherungsmängel fest. So waren vier Stück Eisenplatten mit einem Gesamtgewicht von über 24 Tonnen lediglich mit acht Zurrgurten seitlich gesichert. In Fahrtrichtung waren die Gurte gar nicht gesichert. Die Gurte erreichten dabei nur ein Drittel der vorgeschriebenen Sicherungsleistung. Die Beamten untersagten dem Lenker die Weiterfahrt und ordneten eine Nachsicherung an. Lenker, Frächter und Beladefirma werden angezeigt. Eine Sicherheitsleistung von 500 Euro wurde eingehoben.