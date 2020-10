Der Rechnungshof (RH) stellt in einem am Freitag veröffentlichten Bericht zum Heeresgeschichtlichen Museum (HGM) in Wien „gravierende Mängel“ fest. Dazu zählen das Nichtbeachten rechtlicher Vorschriften, das Fehlen eines gesamthaften wirtschaftlichen Überblicks sowie Missstände im Bereich der Sammlungen. Auch mögliche strafrechtlich relevante Tatbestände kamen ans Licht. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ortete in einer ersten Reaktion „enormen“ Handlungsbedarf.