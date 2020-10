Die von den Österreichern Maximilian Tayenthal und Valentin Stalf gegründete Smartphone-Bank N26 mit Sitz in Berlin will ab November ein „Verwahrentgelt“ für Neukunden mit einem Girokonto-Guthaben von über 50.000 Euro einführen. Grund seien steigende Einlagen bei den Kunden und damit steigende Kosten der Bank für Zinsen, die diese an die Europäische Zentralbank (EZB) zahlen muss. Als Zinssatz sind 0,5 Prozent pro Jahr veranschlagt. Die Neuerung betrifft auch N26-Kunden in Österreich.