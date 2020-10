Häfen und Flughäfen in Sardinien könnten für zwei Wochen schließen

In der Hauptstadt Rom sowie in den Regionen Kampanien, Lombardei und Latium wurden bereits Ausgangssperren in der Nacht verhängt, nun ziehen Kalabrien und Sardinien nach. Das Ausgangsverbot soll von Mitternacht bis 5 Uhr gelten und ab dem kommenden Wochenende eingeführt werden. Um zu vermeiden, dass zu viele Schüler die öffentlichen Verkehrsmittel belasten, soll außerdem mehr auf Fernunterricht gesetzt werden. Sardinien denkt an eine zweiwöchige Schließung von Häfen und Flughäfen, um weitere Infektionsherde auf der Insel zu verhindern.