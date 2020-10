Österreich: Rekord an Neuinfektionen, 21 weitere Bezirke auf Rot

Auch in Österreich war am Donnerstag ein Rekord an Neuinfektionen innerhalb eines Tages (2435) verbucht worden. Mit neuen Maßnahmen, die am Sonntag in Kraft treten, soll nun gegen die steigenden Zahlen massiv vorgegangen werden. Während die Ampelkommission 21 Bezirke auf Rot schaltete, gingen mehrere Nachbarländer zu einem neuerlichen Lockdown über. Tschechien verhängte am Donnerstag Ausgangsbeschränkungen, in Slowenien und der Slowakei sollten ab Samstag drastische Einschränkungen gelten.