Zudem soll ein Berglöwe nach Informationen der „Sun“ schon im August in einem nahegelegenen Garten ein Beutetier erlegt haben. Auch ein Bär soll sich in der Nachbarschaft aufgehalten haben, der von Sicherheitskameras gefilmt worden war. Harry und Meghan haben zwei Hunde, die in Gefahr sein könnten. Und auch ein Kleinkind, wie ihr Sohn Archie, der kaum eineinhalb Jahre alt ist, könnte in Gefahr sein.