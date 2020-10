Am Donnerstag wurde die Corona-Ampel in Niederösterreich in St. Pölten Stadt, Amstetten, Bruck an der Leitha, Mödling und Tulln auf Rot geschaltet. Niederösterreich verlegt aber auch in diesen Regionen die Sperrstunde in der Gastronomie nicht auf 22 Uhr vor. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) argumentierte dies mit einer Verringerung der Infektionen im Gastrobereich.