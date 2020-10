Am 24. November 2019 trug Christian Ilzer erstmals an der Seitenlinie eine Daunen-Jacke des Vorarlberger Unternehmens „iFlow“, diese hatte er danach bei jedem Spiel bis zur Corona-Pause an, blieb mit der Austria ungeschlagen - ein Sieg, sieben Unentschieden. Letzten Freitag tauchte Peter Stöger nun am Sportclub-Platz mit derselben Jacke auf - hat er diese etwa von Ilzer übernommen?