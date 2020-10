Am liebsten würden die Befragten am Land, in Stadtnähe (38 Prozent), und zwar im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung (65 Prozent) wohnen. Am Stadtrand und am Land weg von größeren Städten kamen auf je rund ein Viertel. Der Stadtrand wird nun im Vergleich zu den Ergebnissen der Bausparkassen-Studie von Februar etwas weniger attraktiv eingeschätzt (27 nach 32 Prozent), das Leben am Land hat an Beliebtheit zugelegt (24 nach 17 Prozent). Zentral in der Stadt wollen weiterhin nur zwölf Prozent wohnen, vor allem die 16-bis 29-Jährigen (rund ein Fünftel). Sieben Prozent gaben an, dass sich ihre bevorzugte Wohnlage wegen Corona verändert hat.