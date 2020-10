Borat war und ist ein Geniestreich. Es gelang dem englischen Schauspieler schon 2006, der US-amerikanischen Nation einen Spiegel vorzuhalten und in satirischer Art und Weise die Gespaltenheit des Landes deutlich zu machen. Und davon lebt auch der neue Borat. Einige Kritiker meinen zwar, mit Borat 2 käme nichts Neues, es sei fast die selbe Story wie vor 14 Jahren. Doch in einer Sache sind sich so gut wie alle Kritiker einig: Es ist dem englischen Schauspieler auf jeden Fall wieder gelungen, das Publikum gleichermaßen zu schockieren wie auch zum Lachen zu bringen.