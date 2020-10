Experten: Maßnahmen brauchen noch, um sich in Zahlen niederzuschlagen

Experten zufolge sind die neu gemeldeten Infektionen in Deutschland wegen der Zeit zwischen Ansteckung, Test, Ergebnis und Meldung ein Hinweis darauf, wie stark das Virus vor etwa einer Woche in der Gesellschaft unterwegs war. Deshalb dauere es auch, bis sich politische Maßnahmen - in den Hotspots wurden Verschärfungen unter anderem bei der Maskenpflicht eingeführt - in den Meldezahlen niederschlagen könnten.