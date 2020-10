Die Entscheidung wurde gestern kurz vor 20 Uhr publik. Aufgrund der immer rasanter ansteigenden Zahlen der Covid19-Infizierten wird der Meisterschaftsbetrieb im burgenländischen Erwachsenenfußball bis auf Weiteres ausgesetzt. „Das Land gibt eine eigene Verordnung heraus“, erklärt Karl Schmidt, Geschäftsführer des rot-goldenen Fußballverbandes. Der BFV-Vorstand tagte noch gestern, die Entscheidung der Landesregierung wurde zur Kenntnis genommen. „Vom Gesundheitsaspekt her ist das in Ordnung“, so Schmidt. Zumal die Corona-Ampel in einigen Bezirken im Burgenland kurz davor steht, auf rot umzuspringen. „Die Zahlen haben sich zuletzt zu rapide entwickelt“, mutmaßt Schmidt.