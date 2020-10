Iranische Organisationen wollten Wähler „in die Irre führen“

Die iranischen Organisationen hätten durch die Verbreitung von „Falschinformationen“ Zwietracht in der US-Bevölkerung säen und Wähler „in die Irre führen“ wollen, erklärte das Finanzministerium. US-Geheimdienstkoordinator John Ratcliffe hatte am Mittwoch mitgeteilt, der Iran habe - ebenso wie Russland - Daten von US-Wählern abgegriffen. Diese Daten wollten beide Staaten nutzen, um vor der Wahl am 3. November Falschinformationen an eingetragene Wähler zu schicken, sagte er.