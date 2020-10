In Wrack eingeklemmt

Durch die heftige Kollision wurde der Wagen des 33-Jährigen 18 Meter in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der jüngere Lenker kam mit seinem Pkw 10 Meter weiter am Straßenrand zum Stillstand. Er wurde im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend musste er mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.